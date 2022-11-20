Классический прямой диван-кровать «Милфорд» со съемными подушками спинки и мягкими, округлыми подлокотниками. В качестве декора использован контрастный кант. Внутри дивана установлен практичный механизм трансформации «Еврокнижка». Он прост в использовании и позволяет в два движения превратить диван в полноценное, ровное спальное место для двух человек. Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать регулярные большие нагрузки. Благодаря своему лаконичному дизайну, прямой диван «Милфорд» подойдет к интерьерному решению в любой цветовой гамме
Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом «Еврокнижка», отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Материал обивки: Велюр
Механизм: Еврокнижка
Размер (см): 257х105х92
Спальное место (см): 200х150
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
Высота посадочного места (см): 44
Страна производства: Россия
Коллекция: Милфорд
Изделие: Диван прямой