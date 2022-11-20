Товар в корзине. Перейти
Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый - фото 1Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый - фото 2Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый - фото 3Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый - фото 4Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый - фото 5Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый - фото 6Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый - фото 7Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый - фото 8

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, розовый

Артикул: CH-024-282
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, синий
Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, синий
Следующий Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевый
Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 прямой, синий

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко убрать несколько одеял и подушек.
ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый премиальный велюр. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Она не впитывает жидкости, а загрязнения с нее удаляются легко и быстро.

  • Габариты (см): 264х128х80
  • Спальное место (см): 200х167
  • Подушки в комплект не входят
  • Каркас: ДСП/Фанера/ЛДСП
  • Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
  • Высота посадочного места (см): 40
  • Короб для белья: Есть
  • Нагрузка на спальное место (кг): 220 кг
  • Вес (кг): 150
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2640 мм
  • Глубина1280 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1670 мм
  • Высота посадочного места 40 мм
  • Вес150 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Механизмеврокнижка
  • Короб для бельяесть
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
15

Диван Джаз

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
4

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
11

Модуль VEIL 1-местный прямой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена
16

Модуль VEIL 2-х местный прямой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
3

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 2-х местный угловой правый

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
6

Модуль GRAND 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
2

Модуль GRAND 1-местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
8

Модуль GRAND 2-х местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена
7

Модуль GRAND 2-х местный угловой

С этим товаром покупают
Стул Лари МК2Настоящее фото товара Стул Лари МК2, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
6

Стул Лари МК2

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
4

Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, светло-серый

Настоящее фото товара Кресло Либре, произведённого компанией ChiedoCover
от47 790
Оптовая цена
7

Кресло Либре

Стул Диаманте-лофт, Pluton 101Настоящее фото товара Стул Диаманте-лофт, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
10

Стул Диаманте-лофт, Pluton 101

Стул Dill, зеленый велюр/ золотой каркасНастоящее фото товара Стул Dill, зеленый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от14 500
Оптовая цена
14

Стул Dill, зеленый велюр/ золотой каркас

В наличии 47 шт.
Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
13

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
6

Диван Tomeo, голубой