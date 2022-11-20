Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый

15 оценок

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Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый

4.9
51 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Диван «Портленд» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая цветовая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера.
Декоративные подушки в комплект не входят

Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Микровелюр
Механизм: Еврокнижка
Короб для белья: Есть
Каркас: ДСП/Фанера/ЛДСП
Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 264х128х80
Спальное место (см): 200х167
Высота посадочного места (см): 40
Страна производства: Россия
Коллекция: Портленд
Изделие: Диван прямой

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Высота800 мм
  • Длина2640 мм
  • Глубина1280 мм
  • Механизмеврокнижка
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Высота до сиденья400 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1670 мм
  • Короб для бельяесть

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