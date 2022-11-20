Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левый

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левый

4.3
58 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый левый угол
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый левый угол
Следующий Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый
Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый

Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской. Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Диван «Портленд» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая цветовая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера.
Декоративные подушки в комплект не входят

Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Микровелюр
Механизм: Еврокнижка
Короб для белья: Есть
Каркас: ДСП/Фанера/ЛДСП
Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 264х128х80
Спальное место (см): 200х167
Высота посадочного места (см): 40
Страна производства: Россия
Коллекция: Портленд
Изделие: Диван прямой

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалмикровелюр
  • Высота800 мм
  • Длина2640 мм
  • Глубина1280 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Механизмеврокнижка
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Высота до сиденья400 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1670 мм
  • Короб для бельяесть

С этим товаром покупают

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стул складной TakomaНастоящее фото товара Стул складной Takoma, произведённого компанией ChiedoCover
29 690
Оптовая цена
6

Стул складной Takoma

Стул Eames DAR желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DAR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
5

Стул Eames DAR желтый

Настоящее фото товара Полукресло Франко, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Полукресло Франко

Стул Masters, красныйНастоящее фото товара Стул Masters, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Masters, красный

В наличии 100 шт.
Кресло Ральф коричневоеНастоящее фото товара Кресло Ральф коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло Ральф коричневое

В наличии 29 шт.
Стул Mengen с подлокотниками, капучиноНастоящее фото товара Стул Mengen с подлокотниками, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
8

Стул Mengen с подлокотниками, капучино

Другие товары из раздела

Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
7

Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевый

Диван-кровать угловой КАИР зеленыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
9

Диван-кровать угловой КАИР зеленый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)