Прямой диван Женева сочетает в себе эстетическую привлекательность, высокую функциональность и комфортабельность. Изысканная форма спинки, плоские, развернутые в стороны подлокотники, эффектная стяжка на мягких частях придают модели уникальность и благородство. Обивка из кожи не только красива, но и практична. Это позволяет использовать диван как в гостиной, так и на кухне или в офисе.
Комфортабельно расположиться в сидячем положении на этом диване смогут два человека. А механизм миксотойл позволяет трансформировать диван в удобное спальное место с ровным основанием
Габариты (см): 188х88х85
Спальное место (см): 190х140
Высота посадочного места (см): 46
Механизм: Миксотойл
Материал обивки: Кожа / Кожзам
Короб для белья: Нет
Наполнитель: ППУ / Синтепон
Каркас: Фанера / ДСП / ЛДСП / Брусок хвойных пород дерева
Страна производства: Россия
Коллекция: Женева
Изделие: Диван прямой
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