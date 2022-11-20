Диван-кровать прямой ЖЕНЕВА шоколадный кожаный

6 оценок

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Диван-кровать прямой ЖЕНЕВА шоколадный кожаный

4.2
44 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Прямой диван Женева сочетает в себе эстетическую привлекательность, высокую функциональность и комфортабельность. Изысканная форма спинки, плоские, развернутые в стороны подлокотники, эффектная стяжка на мягких частях придают модели уникальность и благородство. Обивка из кожи не только красива, но и практична. Это позволяет использовать диван как в гостиной, так и на кухне или в офисе.
Комфортабельно расположиться в сидячем положении на этом диване смогут два человека. А механизм миксотойл позволяет трансформировать диван в удобное спальное место с ровным основанием

Габариты (см): 188х88х85
Спальное место (см): 190х140
Высота посадочного места (см): 46
Механизм: Миксотойл
Материал обивки: Кожа / Кожзам
Короб для белья: Нет
Наполнитель: ППУ / Синтепон
Каркас: Фанера / ДСП / ЛДСП / Брусок хвойных пород дерева
Страна производства: Россия
Коллекция: Женева
Изделие: Диван прямой

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Основные характеристики

  • Материалкожа, кожзам
  • Высота850 мм
  • Длина1880 мм
  • Глубина880 мм
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Высота до сиденья460 мм
  • Длина спального места1900 мм
  • Ширина спального места1400 мм
  • Короб для бельянет

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