Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.
Механизм «Еврокнижка» :
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стул Комфорт-М
Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка
Диван JIMI, розовый
Диван JIMI, зеленый
Диван JIMI, желтый
Диван Napold, сине-зеленый
Диван Napold, зеленый
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x700
Женский халат Mariposa, лиловый, S/M
Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый
Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)