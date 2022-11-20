Диван-кровать Ремини, фиолетовый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать Ремини, фиолетовый

4.3
36 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевый
Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевый
Следующий Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий
Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий

Характеристики товара

Описание

Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х150

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота900 мм
  • Ширина2210 мм
  • Глубина980 мм
  • Цветсиреневый
  • Высота до сиденья430 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стул Комфорт-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
13

Стул Комфорт-М

Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожкаНастоящее фото товара Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
9

Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка

Диван JIMI, розовыйНастоящее фото товара Диван JIMI, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
102 090
Оптовая цена
12

Диван JIMI, розовый

Диван JIMI, зеленыйНастоящее фото товара Диван JIMI, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
102 090
Оптовая цена
10

Диван JIMI, зеленый

Диван JIMI, желтыйНастоящее фото товара Диван JIMI, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
102 090
Оптовая цена
11

Диван JIMI, желтый

Диван Napold, сине-зеленыйНастоящее фото товара Диван Napold, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
124 390
Оптовая цена
8

Диван Napold, сине-зеленый

Диван Napold, зеленыйНастоящее фото товара Диван Napold, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
124 390
Оптовая цена
11

Диван Napold, зеленый

Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x700, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
9

Матрас ACTIVE PLUS, 2000x700

Настоящее фото товара Женский халат Mariposa, лиловый, S/M, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
11

Женский халат Mariposa, лиловый, S/M

Другие товары из раздела

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
7

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый

Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена
15

Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)