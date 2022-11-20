Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.
Механизм «Еврокнижка» :
Чехол 27, журавинка
Столовая группа 31
Стул Такер, черный деревянный
Подстолье чугунное 2011
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Диван-кровать Валенсия 1, бежевый
Диван-кровать Киар, тканевый, темно-бежевый
Диван-кровать Римини, молочный
Диван-кровать Римини, темно-зеленый
Диван-кровать Валенсия 1, темно-серый
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)