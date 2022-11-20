Диван-кровать Римини, молочный

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать Римини, молочный

5
36 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-книжка Голливуд, капучино
Диван-книжка Голливуд, капучино
Следующий Диван-кровать Римини, темно-зеленый
Диван-кровать Римини, темно-зеленый

Характеристики товара

Описание

Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х150
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота900 мм
  • Ширина2210 мм
  • Глубина980 мм
  • Цветбежевый
  • Высота до сиденья430 мм

С этим товаром покупают

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6909
1 850 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Венский, венгеНастоящее фото товара Стул Венский, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Венский, венге

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4907
4 790 ₽
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Настоящее фото товара Матрас Тайлер, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
5

Матрас Тайлер

Настоящее фото товара Халат TIBRO S/M, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
5

Халат TIBRO S/M, бежевый

Диван-кровать Барон, прямой, серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Барон, прямой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
33 490
Оптовая цена
7

Диван-кровать Барон, прямой, серый

Диван-кровать Барон, прямой, бежевый, велюрНастоящее фото товара Диван-кровать Барон, прямой, бежевый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
33 490
Оптовая цена
14

Диван-кровать Барон, прямой, бежевый, велюр

Диван-кровать Брайтон, угловой, розовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Брайтон, угловой, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
69 9908
75 990 ₽Оптовая цена
9

Диван-кровать Брайтон, угловой, розовый

Диван-кровать Брайтон, угловой, графитовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Брайтон, угловой, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
69 990
Оптовая цена
14

Диван-кровать Брайтон, угловой, графитовый

Диван-кровать Брайтон, прямой, графитовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Брайтон, прямой, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена
11

Диван-кровать Брайтон, прямой, графитовый

Другие товары из раздела

Диван-кровать Валенсия 1, темно-серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
9

Диван-кровать Валенсия 1, темно-серый

Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
14

Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)