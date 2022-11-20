Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.
Механизм «Еврокнижка» :
Стул Азия 20мм
Стул Венский, венге
Стул Такер, бежевый деревянный
Матрас Тайлер
Халат TIBRO S/M, бежевый
Диван-кровать Барон, прямой, серый
Диван-кровать Барон, прямой, бежевый, велюр
Диван-кровать Брайтон, угловой, розовый
Диван-кровать Брайтон, угловой, графитовый
Диван-кровать Брайтон, прямой, графитовый