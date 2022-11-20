Диван-кровать РИМИНИ темно-коричневый

7 оценок

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Диван-кровать РИМИНИ темно-коричневый

4.2
36 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками

Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Велюр
Механизм: Еврокнижка
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / ДСП / ЛДСП / Брусок хвойных пород дерева
Наполнитель: ППУ / Независимый пружинный блок / Синтепон
Габариты (см): 221х98х90
Спальное место (см): 200х150
Высота посадочного места (см): 43

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина2210 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Материалвелюр
  • Механизмеврокнижка
  • Ширина спального места1500 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Короб для бельяесть

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