Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.
Механизм «Еврокнижка» :
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