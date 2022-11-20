Диван-кровать Римини, темно-зеленый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать Римини, темно-зеленый

4.4
36 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Римини, молочный
Диван-кровать Римини, молочный
Следующий Диван-кровать Валенсия 1, темно-серый
Диван-кровать Валенсия 1, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Прямой двухместный диван «Римини». Его легко можно представить в гостиной или детской, в просторном доме или квартире-студии. Внутри дивана установлен механизм трансформации «еврокнижка», отличающийся надежностью, долговечностью и удобством эксплуатации. Благодаря ему диван не придется отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Под сиденьем расположен вместительный ящик для белья. Для наполнителя использован блок независимых пружин, так что сидеть и отдыхать на диване будет особенно комфортно. Подушки спинки, сиденье и подлокотники украшены контрастным кантом и декоративными неглубокими утяжками.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х150
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота900 мм
  • Ширина2210 мм
  • Глубина980 мм
  • Цветзеленый
  • Высота до сиденья430 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Матрас "Степ", произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Матрас "Степ"

Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
9

Стул Венский с подлокотниками Cross MN

Стул Роза Диамант, вельвет синийНастоящее фото товара Стул Роза Диамант, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
15

Стул Роза Диамант, вельвет синий

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 00023
2 590 ₽
11

Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, орех, каркас черный

В наличии 68 шт.
Халат с шалевым воротником взрослый ScenarioНастоящее фото товара Халат с шалевым воротником взрослый Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
6

Халат с шалевым воротником взрослый Scenario

Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
7

Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-бежевый

Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудныйНастоящее фото товара Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
58 490
Оптовая цена
10

Диван-кровать Портленд 2, угловой правый, изумрудный

Диван-кровать Портленд 2, угловой левый, темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Портленд 2, угловой левый, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
58 490
Оптовая цена
6

Диван-кровать Портленд 2, угловой левый, темно-бежевый

Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-коричневыйНастоящее фото товара Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена
13

Диван-кровать Мэдис, прямой, темно-коричневый

Диван-кровать Брайтон, угловой, серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Брайтон, угловой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
69 9908
75 990 ₽Оптовая цена
8

Диван-кровать Брайтон, угловой, серый

Другие товары из раздела

Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
14

Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевый

Диван-кровать Ремини, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Ремини, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
11

Диван-кровать Ремини, фиолетовый

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синийНастоящее фото товара Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
6

Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)