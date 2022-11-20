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Диван-кровать Слим, левый угол, синий

Артикул: CH-020-227
6 оценок
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Диван-кровать Слим, правый угол, темно-бежевый

Характеристики товара

Описание

Лаконичный угловой диван «Слим» будет прекрасно смотреться в просторной гостиной, яркой детской комнате или компактной квартире-студии. Узкие подлокотники экономят пространство и придают дивану утонченный, стильный вид. В качестве декора выступает контрастный кант по периметру сиденья и подлокотников. Три съемные подушки обеспечивают оптимальную поддержку спины и гарантируют комфортный отдых. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Дельфин»: он прост в использовании и позволяет одним движением превратить диван в полноценное, ровное спальное место. Бельевые ящики дополнены вентиляционными отверстиями для правильного хранения вещей.

Механизм «Дельфин»
Механизм трансформации дельфин используется преимущественно в угловых конфигурациях диванов, которые благодаря нему преобразуются в просторную кровать с достаточно ровным и широким спальным местом
Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать большие и регулярные нагрузки


  • Габариты (см): 209х155х92
  • Спальное место (см): 195х140
  • Каркас: ДСП/Фанера/Дерево
  • Наполнитель: Пружины змейка/ППУ
  • Высота посадочного места (см): 41
  • Короб для белья: Есть
  • Вес (кг): 116
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Основные характеристики

  • Длина2090 мм
  • Ширина1550 мм
  • Высота920 мм
  • Высота посадочного места 41 мм
  • Вес116 кг
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Механизмдельфин
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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