Характеристики товара
Описание
Лаконичный угловой диван «Слим» будет прекрасно смотреться в просторной гостиной, яркой детской комнате или компактной квартире-студии. Узкие подлокотники экономят пространство и придают дивану утонченный, стильный вид. В качестве декора выступает контрастный кант по периметру сиденья и подлокотников. Три съемные подушки обеспечивают оптимальную поддержку спины и гарантируют комфортный отдых. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Дельфин»: он прост в использовании и позволяет одним движением превратить диван в полноценное, ровное спальное место. Бельевые ящики дополнены вентиляционными отверстиями для правильного хранения вещей.
Механизм «Дельфин»
Механизм трансформации дельфин используется преимущественно в угловых конфигурациях диванов, которые благодаря нему преобразуются в просторную кровать с достаточно ровным и широким спальным местом
Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать большие и регулярные нагрузки
- Габариты (см): 209х155х92
- Спальное место (см): 195х140
- Каркас: ДСП/Фанера/Дерево
- Наполнитель: Пружины змейка/ППУ
- Высота посадочного места (см): 41
- Короб для белья: Есть
- Вес (кг): 116
Основные характеристики
- Длина2090 мм
- Ширина1550 мм
- Высота920 мм
- Высота посадочного места 41 мм
- Вес116 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
- Механизмдельфин
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия