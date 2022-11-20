Характеристики товара
Описание
Лаконичный угловой диван «Слим» будет прекрасно смотреться в просторной гостиной, яркой детской комнате или компактной квартире-студии. Узкие подлокотники экономят пространство и придают дивану утонченный, стильный вид. В качестве декора выступает контрастный кант по периметру сиденья и подлокотников. Три съемные подушки обеспечивают оптимальную поддержку спины и гарантируют комфортный отдых. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Дельфин»: он прост в использовании и позволяет одним движением превратить диван в полноценное, ровное спальное место. Бельевые ящики дополнены вентиляционными отверстиями для правильного хранения вещей.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Длина2090 мм
- Ширина1550 мм
- Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
- Цветрозовый
- Механизмдельфин