Диван-кровать Слим, левый угол, светло-розовый

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный угловой диван «Слим» будет прекрасно смотреться в просторной гостиной, яркой детской комнате или компактной квартире-студии. Узкие подлокотники экономят пространство и придают дивану утонченный, стильный вид. В качестве декора выступает контрастный кант по периметру сиденья и подлокотников. Три съемные подушки обеспечивают оптимальную поддержку спины и гарантируют комфортный отдых. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Дельфин»: он прост в использовании и позволяет одним движением превратить диван в полноценное, ровное спальное место. Бельевые ящики дополнены вентиляционными отверстиями для правильного хранения вещей.

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Длина2090 мм
  • Ширина1550 мм
  • Материал каркасаДСП, фанера, ЛДСП
  • Цветрозовый
  • Механизмдельфин

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