Диван-кровать СЛИМ МИНИ бирюзовый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать СЛИМ МИНИ бирюзовый

4.9
17 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать СЛИМ МИНИ темно-синий
Диван-кровать СЛИМ МИНИ темно-синий
Следующий Диван-кровать СЛИМ МИНИ горчичный
Диван-кровать СЛИМ МИНИ горчичный

Характеристики товара

Описание

Стильный двухместный диван «Слим мини», выполненный в стиле минимализм. Все элементы продуманны и функциональны: простая, но надежная конструкция дивана способна выдерживать нагрузки до 250 килограмм и подходит для ежедневного использования. В качестве элемента декора выступает контрастный кант на подлокотниках и съемных подушках. Невысокие ножки придают дивану современный облик и облегчают уборку. За счет своей компактности он отлично впишется в обстановку детской комнаты или небольшой квартиры-студии

Материал обивки: Велюр
Механизм: Кемпинг
Короб для белья: Нет
Каркас: Фанера / Мебельная плита
Наполнитель: ППУ / Синтепон
Габариты (см): 134х83х80
Спальное место (см): 192х120
Высота посадочного места (см): 40

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1340 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), синтепон
  • Материалвелюр
  • Ширина спального места1200 мм
  • Длина спального места1920 мм
  • Короб для бельянет

С этим товаром покупают

Чехол 68 PremiumНастоящее фото товара Чехол 68 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от990
12

Чехол 68 Premium

Чехол 72 PremiumНастоящее фото товара Чехол 72 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
9

Чехол 72 Premium

Чехол 74 PremiumНастоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
15

Чехол 74 Premium

Чехол 95 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 95 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
10

Чехол 95 Premium с подкладом

Чехол 99 PremiumНастоящее фото товара Чехол 99 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
12

Чехол 99 Premium

Чехол 24, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
119Хит

Чехол 24, журавинка

Чехол на уличную мебель, рогожка МонтанаНастоящее фото товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана

Другие товары из раздела

Диван-кровать СЛИМ МИНИ розовыйНастоящее фото товара Диван-кровать СЛИМ МИНИ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
6

Диван-кровать СЛИМ МИНИ розовый

Диван-кровать СЛИМ МИНИ серыйНастоящее фото товара Диван-кровать СЛИМ МИНИ серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
7

Диван-кровать СЛИМ МИНИ серый

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
7

Прихожая лофт Намвон

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
10

Прихожая лофт Наплен