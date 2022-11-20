Диван-кровать СЛИМ МИНИ розовый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать СЛИМ МИНИ розовый

4.2
17 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать СЛИМ МИНИ горчичный
Диван-кровать СЛИМ МИНИ горчичный
Следующий Диван-кровать СЛИМ МИНИ серый
Диван-кровать СЛИМ МИНИ серый

Характеристики товара

Описание

Стильный двухместный диван «Слим мини», выполненный в стиле минимализм. Все элементы продуманны и функциональны: простая, но надежная конструкция дивана способна выдерживать нагрузки до 250 килограмм и подходит для ежедневного использования. В качестве элемента декора выступает контрастный кант на подлокотниках и съемных подушках. Невысокие ножки придают дивану современный облик и облегчают уборку. За счет своей компактности он отлично впишется в обстановку детской комнаты или небольшой квартиры-студии

Материал обивки: Велюр
Механизм: Кемпинг
Короб для белья: Нет
Каркас: Фанера / Мебельная плита
Наполнитель: ППУ / Синтепон
Габариты (см): 134х83х80
Спальное место (см): 192х120
Высота посадочного места (см): 40

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1340 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), синтепон
  • Материалвелюр
  • Ширина спального места1200 мм
  • Длина спального места1920 мм
  • Короб для бельянет

С этим товаром покупают

Чехол 69 PremiumНастоящее фото товара Чехол 69 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
11

Чехол 69 Premium

Чехол 73 PremiumНастоящее фото товара Чехол 73 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
102Хит

Чехол 73 Premium

Чехол 87 Premium двустороннийНастоящее фото товара Чехол 87 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
6

Чехол 87 Premium двусторонний

Чехол 89 Premium двустороннийНастоящее фото товара Чехол 89 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
13

Чехол 89 Premium двусторонний

Чехол 92 PremiumНастоящее фото товара Чехол 92 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
15

Чехол 92 Premium

Чехол 08, бархатНастоящее фото товара Чехол 08, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от840
15

Чехол 08, бархат

Чехол 111, PremiumНастоящее фото товара Чехол 111, Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
9

Чехол 111, Premium

Другие товары из раздела

Диван-книжка ГОЛЛИВУД серыйНастоящее фото товара Диван-книжка ГОЛЛИВУД серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена
7

Диван-книжка ГОЛЛИВУД серый

Диван-книжка ГОЛЛИВУД розовыйНастоящее фото товара Диван-книжка ГОЛЛИВУД розовый, произведённого компанией ChiedoCover
35 990
Оптовая цена
7

Диван-книжка ГОЛЛИВУД розовый

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
7

Прихожая лофт Намвон

Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
10

Прихожая лофт Наплен