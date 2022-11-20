Диван-кровать СЛИМ МИНИ темно-синий

14 оценок

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Диван-кровать СЛИМ МИНИ темно-синий

4.6
17 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван Милан слипинг
Диван Милан слипинг
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Диван-кровать СЛИМ МИНИ бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Стильный двухместный диван «Слим мини», выполненный в стиле минимализм. Все элементы продуманны и функциональны: простая, но надежная конструкция дивана способна выдерживать нагрузки до 250 килограмм и подходит для ежедневного использования. В качестве элемента декора выступает контрастный кант на подлокотниках и съемных подушках. Невысокие ножки придают дивану современный облик и облегчают уборку. За счет своей компактности он отлично впишется в обстановку детской комнаты или небольшой квартиры-студии

Материал обивки: Велюр
Механизм: Кемпинг
Короб для белья: Нет
Каркас: Фанера / Мебельная плита
Наполнитель: ППУ / Синтепон
Габариты (см): 134х83х80
Спальное место (см): 192х120
Высота посадочного места (см): 40

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1340 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), синтепон
  • Материалвелюр
  • Ширина спального места1200 мм
  • Длина спального места1920 мм
  • Короб для бельянет

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