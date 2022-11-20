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Диван-кровать СЛИМ, синий

Артикул: CH-024-215
7 оценок
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Диван-кровать СЛИМ темно-бежевый
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Диван-кровать СЛИМ темно-бежевый

Характеристики товара

Описание

Уникальная авторская разработка дизайнеров и технологов D1 - стильный, компактный и уютный диван Слим. Модель выполнена в стиле минимализм и является универсальной по дизайну. Подлокотники и съемные подушки украшены актуальным кантом. Деревянные опоры придают дивану современный силуэт и облегчают уборку. Благодаря небольшим габаритам и функциональности Слим отлично впишется в небольшую квартиру-студию, детскую или на дачу. Все элементы продуманны и функциональны! Простая и надежная конструкция подходит для ежедневного использования.

МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.

ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас обеспечивает ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет уровень жесткости выше среднего.

КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрено место для хранения — ящик из ЛДСП c системой вентиляции Air flow. Благодаря продуманной конструкции, в таком ящике не скапливается пыль и влага, и не заводятся бактерии.

ОБИВКА
В качестве обивки для коллекции СЛИМ наши дизайнеры подобрали однотонный велюр с мягкой поверхностью. Это красивая и практичная ткань, которая добвляет в интерьер уюта.

  • Габариты (см): 214х105х92
  • Спальное место (см): 200х150
  • Высота посадочного места (см): 44
  • Материал обивки: Велюр
  • Механизм: Еврокнижка
  • Короб для белья: Есть
  • Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
  • Наполнитель: Пружины змейка / ППУ
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2140 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1500 мм
  • Материалвелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Механизмеврокнижка
  • Короб для бельяесть
  • Страна изготовленияРоссия

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