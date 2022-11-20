Характеристики товара
Описание
Уникальная авторская разработка дизайнеров и технологов D1 - стильный, компактный и уютный диван Слим. Модель выполнена в стиле минимализм и является универсальной по дизайну. Подлокотники и съемные подушки украшены актуальным кантом. Деревянные опоры придают дивану современный силуэт и облегчают уборку. Благодаря небольшим габаритам и функциональности Слим отлично впишется в небольшую квартиру-студию, детскую или на дачу. Все элементы продуманны и функциональны! Простая и надежная конструкция подходит для ежедневного использования.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас обеспечивает ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет уровень жесткости выше среднего.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрено место для хранения — ящик из ЛДСП c системой вентиляции Air flow. Благодаря продуманной конструкции, в таком ящике не скапливается пыль и влага, и не заводятся бактерии.
ОБИВКА
В качестве обивки для коллекции СЛИМ наши дизайнеры подобрали однотонный велюр с мягкой поверхностью. Это красивая и практичная ткань, которая добвляет в интерьер уюта.
- Габариты (см): 214х105х92
- Спальное место (см): 200х150
- Высота посадочного места (см): 44
- Материал обивки: Велюр
- Механизм: Еврокнижка
- Короб для белья: Есть
- Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
- Наполнитель: Пружины змейка / ППУ
Основные характеристики
- Длина2140 мм
- Глубина1050 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1500 мм
- Материалвелюр
- Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
- Механизмеврокнижка
- Короб для бельяесть
- Страна изготовленияРоссия