Диван-кровать СЛИМ светло-розовый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать СЛИМ светло-розовый

4.5
33 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать СЛИМ темно-синий
Диван-кровать СЛИМ темно-синий
Следующий Диван-кровать СЛИМ темно-серый
Диван-кровать СЛИМ темно-серый

Характеристики товара

Описание

Элегантный и лаконичный прямой диван-кровать «Слим» будет прекрасно смотреться в просторной гостиной, яркой детской комнате или компактной квартире-студии. Узкие подлокотники экономят пространство и придают дивану утонченный, стильный вид. В качестве декора выступает контрастный кант по периметру подлокотников. Три съемные подушки обеспечивают оптимальную поддержку спины и гарантируют комфортный отдых. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Бельевые ящики дополнены вентиляционными отверстиями для правильного хранения вещей

Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Велюр
Механизм: Еврокнижка
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ
Габариты (см): 214х105х92
Спальное место (см): 200х150
Высота посадочного места (см): 44
Страна производства: Россия
Коллекция: Слим
Изделие: Диван прямой

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Высота920 мм
  • Длина2140 мм
  • Глубина1050 мм
  • Механизмеврокнижка
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Высота до сиденья440 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1500 мм
  • Короб для бельяесть

С этим товаром покупают

Стул С-16, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-16, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
10

Стул С-16, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Элегант

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cleopatra armchair, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
9

Кресло пластиковое Cleopatra armchair, зеленый

Настоящее фото товара Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 55016
4 190 ₽
8

Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром

Paris Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Paris Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена
15

Paris Экокожа Черный

Другие товары из раздела

Диван-кровать угловой МИЛФОРД изумрудныйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой МИЛФОРД изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
12

Диван-кровать угловой МИЛФОРД изумрудный

Диван-кровать угловой МИЛФОРД серыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой МИЛФОРД серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
12

Диван-кровать угловой МИЛФОРД серый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)