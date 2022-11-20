Характеристики товара
Описание
Элегантный и лаконичный прямой диван-кровать «Слим» будет прекрасно смотреться в просторной гостиной, яркой детской комнате или компактной квартире-студии. Узкие подлокотники экономят пространство и придают дивану утонченный, стильный вид. В качестве декора выступает контрастный кант по периметру подлокотников. Три съемные подушки обеспечивают оптимальную поддержку спины и гарантируют комфортный отдых. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «еврокнижка», благодаря которому диван не нужно отодвигать от стены, чтобы превратить в полноценное спальное место. Бельевые ящики дополнены вентиляционными отверстиями для правильного хранения вещей
Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Материал обивки: Велюр
Механизм: Еврокнижка
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ
Габариты (см): 214х105х92
Спальное место (см): 200х150
Высота посадочного места (см): 44
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Длина2140 мм
- Глубина1050 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1500 мм
- Материалвелюр
- Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
- Механизмеврокнижка
- Короб для бельяесть
- Страна изготовленияРоссия