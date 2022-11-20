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Диван-кровать Солен (D) - фото 1Диван-кровать Солен (D) - фото 2

Диван-кровать Солен (D)

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

многофункциональный диван-кровать средней жесткости размером 271х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место размером 150х220 см. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной

Ширина 271
Глубина 105
Высота 80
Ящик для белья Да
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Жесткость Средний
Размер спального места 150*220
Механизм Тик-так

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина271 мм
  • Глубина1050 мм
  • Длина спального места2200 мм
  • Ширина спального места1500 мм
  • Материал каркасамассив дерева

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