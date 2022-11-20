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Диван-кровать Солен с шезлонгом (Е)

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Характеристики товара

Описание

эргономичный диван средней жесткости с шезлонгом, выполненный в размерах 267х160 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Механизм «Тик-Так» позволит быстро и без лишних движений подготовить удобное спальное место размером 150х220 см. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной

Ширина 267
Глубина 160
Высота 80
Ящик для белья Да
Каркас Массив, мебельный щит
Наполнение ППУ
Наполнение подушек Холофайбер
Съемный чехол Да
Жесткость Средний
Размер спального места 150*220
Механизм Тик-так

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина2670 мм
  • Глубина1600 мм
  • Длина спального места2200 мм
  • Ширина спального места1500 мм
  • Материал каркасамассив дерева

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