Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина850/1800 мм
- Длина1000 мм
- Вес29.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияЕвропа
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