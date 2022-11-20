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Диван-кровать Tupana

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Диван 3х местный Opal светло-серый

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина850/1800 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес29.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияЕвропа

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