Диван-кровать угловой МИЛФОРД изумрудный

12 оценок

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Диван-кровать угловой МИЛФОРД изумрудный

4.2
38 990 ₽
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Диван-кровать СЛИМ темно-серый
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Диван-кровать угловой МИЛФОРД серый

Характеристики товара

Описание

Классический угловой диван «Милфорд» со съемными подушками спинки и мягкими, округлыми подлокотниками. В качестве декора использован контрастный кант. Внутри дивана установлен традиционный для угловых моделей механизм трансформации «Дельфин». Он прост в использовании и позволяет в несколько движений превратить диван в полноценное, ровное спальное место для двух человек. Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать регулярные большие нагрузки. Благодаря своему лаконичному дизайну, диван «Милфорд» подойдет к интерьерному решению в любой цветовой гамме

Механизм «Дельфин»
Механизм трансформации дельфин используется преимущественно в угловых конфигурациях диванов, которые благодаря нему преобразуются в просторную кровать с достаточно ровным и широким спальным местом
Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать большие и регулярные нагрузки

Материал обивки: Велюр
Механизм: Дельфин
Размер (см): 251х155х92
Спальное место (см): 195х140
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: ППУ / Синтепон / Пружинный блок "Боннель"
Высота посадочного места (см): 41
Угол: Универсальный
Страна производства: Россия
Коллекция: Милфорд
Изделие: Диван угловой

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Высота920 мм
  • Длина2510 мм
  • Глубина1550 мм
  • Механизмдельфин
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Высота до сиденья410 мм
  • Длина спального места1950 мм
  • Ширина спального места1400 мм
  • Короб для бельяесть

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