Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «ПОРТЛЕНД». Модульный диван изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид, исходя исключительно из ваших предпочтений. В основании матрас с независимым пружинным блоком и большой вместительный короб для белья. Модель была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами, чтобы украсить ваш интерьер.
Декоративные подушки в комплект не входят
Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Материал обивки: Велюр
Механизм: Еврокнижка
Короб для белья: Есть
Каркас: ДСП/Фанера/ЛДСП
Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 269х237х80
Спальное место (см): 200х167
Высота посадочного места (см): 40
Страна производства: Россия
Коллекция: Портленд
Изделие: Диван угловой
Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый
Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевый
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)