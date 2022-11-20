Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый левый угол

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый левый угол

4.1
72 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать прямой БАРОН коричневый (велюр)
Диван-кровать прямой БАРОН коричневый (велюр)
Следующий Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левый
Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левый

Характеристики товара

Описание

Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «ПОРТЛЕНД». Модульный диван изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид, исходя исключительно из ваших предпочтений. В основании матрас с независимым пружинным блоком и большой вместительный короб для белья. Модель была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами, чтобы украсить ваш интерьер.
Декоративные подушки в комплект не входят

Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Материал обивки: Велюр
Механизм: Еврокнижка
Короб для белья: Есть
Каркас: ДСП/Фанера/ЛДСП
Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
Габариты (см): 269х237х80
Спальное место (см): 200х167
Высота посадочного места (см): 40
Страна производства: Россия
Коллекция: Портленд
Изделие: Диван угловой

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Высота800 мм
  • Длина2370 мм
  • Глубина2690 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Механизмеврокнижка
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Высота до сиденья400 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1670 мм
  • Короб для бельяесть

С этим товаром покупают

Чехол 69 PremiumНастоящее фото товара Чехол 69 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
11

Чехол 69 Premium

Чехол 73 PremiumНастоящее фото товара Чехол 73 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
102Хит

Чехол 73 Premium

Чехол 79 PremiumНастоящее фото товара Чехол 79 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
14

Чехол 79 Premium

Чехол 86 Premium комбинированныйНастоящее фото товара Чехол 86 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
7

Чехол 86 Premium комбинированный

Чехол 99 PremiumНастоящее фото товара Чехол 99 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
12

Чехол 99 Premium

Настоящее фото товара Чехол 104, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
14

Чехол 104

Чехол 84 Premium, серыйНастоящее фото товара Чехол 84 Premium, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
64Хит

Чехол 84 Premium, серый

Другие товары из раздела

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правыйНастоящее фото товара Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый, произведённого компанией ChiedoCover
51 990
Оптовая цена
15

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 розово-серый правый

Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена
7

Диван-кровать угловой КАИР темно-бежевый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)