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Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 синий, угловой

Артикул: CH-024-522
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко убрать несколько одеял и подушек.
ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый премиальный микровелюр. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Она не впитывает жидкости, а загрязнения с нее удаляются легко и быстро.

  • Габариты (см): 269х237х80
  • Спальное место (см): 200х167
  • Подушки в комплект не входят
  • Каркас: ДСП/Фанера/ЛДСП
  • Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
  • Высота посадочного места (см): 40
  • Короб для белья: Есть
  • Нагрузка на спальное место (кг): 220 кг
  • Вес (кг): 198,5
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Основные характеристики

  • Длина2690 мм
  • Глубина2370 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1670 мм
  • Вес198.5 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материалмикровелюр
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Механизмеврокнижка
  • Короб для бельяесть
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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