Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 светло-синий левый угол

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 светло-синий левый угол

4.8
77 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 изумрудный правый угол
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 изумрудный правый угол
Следующий Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый правый угол
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый правый угол

Характеристики товара

Описание

Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «ПОРТЛЕНД». Модульный диван изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид, исходя исключительно из ваших предпочтений. В основании матрас с независимым пружинным блоком и большой вместительный короб для белья. Модель была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами, чтобы украсить ваш интерьер.
Декоративные подушки в комплект не входят.

Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2690 мм
  • Глубина2370 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Материалмикровелюр
  • Механизмеврокнижка
  • Ширина спального места1670 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Короб для бельяесть

С этим товаром покупают

Чехол 84 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 84 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
11

Чехол 84 Premium с карманом для подушки

Чехол 90 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 90 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
5

Чехол 90 Premium с карманом для подушки

Чехол 92 PremiumНастоящее фото товара Чехол 92 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
15

Чехол 92 Premium

Чехол 95 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 95 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
10

Чехол 95 Premium с подкладом

Чехол 97 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 97 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
10

Чехол 97 Premium с подкладом

Чехол 98 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 98 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Чехол 98 Premium с подкладом

Чехол на уличную мебель, рогожка МонтанаНастоящее фото товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана

Другие товары из раздела

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 розово-серыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 розово-серый, произведённого компанией ChiedoCover
69 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 розово-серый

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
74 490
Оптовая цена
14

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 темно-бежевый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)