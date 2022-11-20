Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 светло-синий правый угол

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 светло-синий правый угол

4.1
77 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 изумрудный левый угол
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 изумрудный левый угол
Следующий Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 изумрудный правый угол
Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 изумрудный правый угол

Характеристики товара

Описание

Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «ПОРТЛЕНД». Модульный диван изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид, исходя исключительно из ваших предпочтений. В основании матрас с независимым пружинным блоком и большой вместительный короб для белья. Модель была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами, чтобы украсить ваш интерьер.
Декоративные подушки в комплект не входят.

Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалмикровелюр
  • Высота800 мм
  • Длина2690 мм
  • Глубина2370 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Механизмеврокнижка
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Высота до сиденья400 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1670 мм
  • Короб для бельяесть

С этим товаром покупают

Чехол 69 PremiumНастоящее фото товара Чехол 69 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
11

Чехол 69 Premium

Чехол 86 Premium комбинированныйНастоящее фото товара Чехол 86 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
7

Чехол 86 Premium комбинированный

Чехол 87 Premium двустороннийНастоящее фото товара Чехол 87 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
6

Чехол 87 Premium двусторонний

Чехол 89 Premium двустороннийНастоящее фото товара Чехол 89 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
13

Чехол 89 Premium двусторонний

Чехол 94 Premium комбинированныйНастоящее фото товара Чехол 94 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
6

Чехол 94 Premium комбинированный

Чехол 97 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 97 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
10

Чехол 97 Premium с подкладом

Настоящее фото товара Чехол 103, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
6

Чехол 103

Другие товары из раздела

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 светло-синий левый уголНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 светло-синий левый угол, произведённого компанией ChiedoCover
77 990
Оптовая цена
6

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 светло-синий левый угол

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый правый уголНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый правый угол, произведённого компанией ChiedoCover
72 990
Оптовая цена
9

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый правый угол

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)