Характеристики товара
Описание
Диван «Портленд» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "еврокнижка".
Он отличается долговечностью и простотой эксплуатации.
В результате трансформации получается ровное, широкое и удобное спальное место. Чтобы разложить диван, достаточно выдвинуть на себя сиденье и опустить спинку.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас в сочетании с независимым пружинным блоком обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон. Основание имеет средний уровень жесткости.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса.
Под сиденьем предусмотрен вместительный бельевой ящик, в который можно легко убрать несколько одеял и подушек.
ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый премиальный микровелюр. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Она не впитывает жидкости, а загрязнения с нее удаляются легко и быстро.
- Габариты (см): 269х237х80
- Спальное место (см): 200х167
- Подушки в комплект не входят
- Каркас: ДСП/Фанера/ЛДСП
- Наполнитель: Независимый пружинный блок / ППУ / Синтепон
- Высота посадочного места (см): 40
- Короб для белья: Есть
- Нагрузка на спальное место (кг): 220 кг
- Вес (кг): 198,5
Основные характеристики
- Длина2690 мм
- Глубина2370 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1670 мм
- Вес198.5 кг
- Максимальная нагрузка220 кг
- Материалмикровелюр
- Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
- Механизмеврокнижка
- Короб для бельяесть
- Страна изготовленияРоссия