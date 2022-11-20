Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 розово-серый

10 оценок

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Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 розово-серый

4.6
69 990 ₽
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Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-1 розово-серый правый угол
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Характеристики товара

Описание

Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства дивана «ПОРТЛЕНД». Модульный диван изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид, исходя исключительно из ваших предпочтений. В основании матрас с независимым пружинным блоком и большой вместительный короб для белья. Модель была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами, чтобы украсить ваш интерьер.
Декоративные подушки в комплект не входят.

Механизм «Еврокнижка» :
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2370 мм
  • Глубина2370 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДСП
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан), независимый пружинный блок, синтепон
  • Материалвелюр
  • Механизмеврокнижка
  • Ширина спального места1670 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Короб для бельяесть

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