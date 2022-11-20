Диван-кровать угловой СЛИМ темно-серый (левый угол)

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать угловой СЛИМ темно-серый (левый угол)

4.2
36 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать угловой СЛИМ темно-синий (правый угол)
Диван-кровать угловой СЛИМ темно-синий (правый угол)
Следующий Диван-кровать угловой СЛИМ темно-серый (правый угол)
Диван-кровать угловой СЛИМ темно-серый (правый угол)

Характеристики товара

Описание

Лаконичный угловой диван «Слим» будет прекрасно смотреться в просторной гостиной, яркой детской комнате или компактной квартире-студии. Узкие подлокотники экономят пространство и придают дивану утонченный, стильный вид. В качестве декора выступает контрастный кант по периметру сиденья и подлокотников. Три съемные подушки обеспечивают оптимальную поддержку спины и гарантируют комфортный отдых. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Дельфин»: он прост в использовании и позволяет одним движением превратить диван в полноценное, ровное спальное место. Бельевые ящики дополнены вентиляционными отверстиями для правильного хранения вещей

Механизм «Дельфин»
Механизм трансформации дельфин используется преимущественно в угловых конфигурациях диванов, которые благодаря нему преобразуются в просторную кровать с достаточно ровным и широким спальным местом
Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать большие и регулярные нагрузки

Материал обивки: Велюр
Механизм: Дельфин
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ
Габариты (см): 209х155х92
Спальное место (см): 195х140
Высота посадочного места (см): 41
Страна производства: Россия
Коллекция: Слим
Изделие: Диван угловой

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Высота920 мм
  • Длина2090 мм
  • Механизмдельфин
  • Глубина1550 мм
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Высота до сиденья410 мм
  • Длина спального места1950 мм
  • Ширина спального места1400 мм
  • Короб для бельяесть

С этим товаром покупают

Чехол 73 PremiumНастоящее фото товара Чехол 73 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
102Хит

Чехол 73 Premium

Чехол 77 PremiumНастоящее фото товара Чехол 77 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 820
15

Чехол 77 Premium

Чехол 78 PremiumНастоящее фото товара Чехол 78 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
8

Чехол 78 Premium

Чехол 85 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 85 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
8

Чехол 85 Premium с карманом для подушки

Чехол 86 Premium комбинированныйНастоящее фото товара Чехол 86 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
7

Чехол 86 Premium комбинированный

Настоящее фото товара Чехол 108, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
14

Чехол 108

Чехол 24, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
119Хит

Чехол 24, журавинка

Другие товары из раздела

Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 фисташковый/желтый (микровелюр)Настоящее фото товара Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 фисташковый/желтый (микровелюр), произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
6

Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 фисташковый/желтый (микровелюр)

Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 коричневый/бежевый (рогожка)Настоящее фото товара Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 коричневый/бежевый (рогожка), произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
15

Диван-кровать прямой ФЛЭТФОРД-2 коричневый/бежевый (рогожка)

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)