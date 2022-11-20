Диван-кровать угловой СЛИМ темно-серый (правый угол)

11 оценок

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Диван-кровать угловой СЛИМ темно-серый (правый угол)

5
36 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный угловой диван «Слим» будет прекрасно смотреться в просторной гостиной, яркой детской комнате или компактной квартире-студии. Узкие подлокотники экономят пространство и придают дивану утонченный, стильный вид. В качестве декора выступает контрастный кант по периметру сиденья и подлокотников. Три съемные подушки обеспечивают оптимальную поддержку спины и гарантируют комфортный отдых. Внутри дивана установлен надежный и долговечный механизм трансформации «Дельфин»: он прост в использовании и позволяет одним движением превратить диван в полноценное, ровное спальное место. Бельевые ящики дополнены вентиляционными отверстиями для правильного хранения вещей

Механизм «Дельфин»
Механизм трансформации дельфин используется преимущественно в угловых конфигурациях диванов, которые благодаря нему преобразуются в просторную кровать с достаточно ровным и широким спальным местом
Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать большие и регулярные нагрузки

Материал обивки: Велюр
Механизм: Дельфин
Короб для белья: Есть
Каркас: Фанера / Дерево / ДСП / ЛДСП
Наполнитель: Пружины змейка / ППУ
Габариты (см): 209х155х92
Спальное место (см): 195х140
Высота посадочного места (см): 41
Страна производства: Россия
Коллекция: Слим
Изделие: Диван угловой

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Высота920 мм
  • Длина2090 мм
  • Механизмдельфин
  • Глубина1550 мм
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Высота до сиденья410 мм
  • Длина спального места1950 мм
  • Ширина спального места1400 мм
  • Короб для бельяесть

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