Диван-кровать Валенсия 1, розовый

12 оценок

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Диван-кровать Валенсия 1, розовый

4.3
35 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый
Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый
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Диван-кровать Валенсия 1, бежевый

Характеристики товара

Описание

Лаконичный прямой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Еврокнижка»: с ним спальное место получается широким и ровным.

Механизм «Еврокнижка» :

  • Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 200х150
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Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота920 мм
  • Ширина2250 мм
  • Глубина1050 мм
  • Цветрозовый
  • Высота до сиденья440 мм

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