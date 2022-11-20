Лаконичный прямой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Еврокнижка»: с ним спальное место получается широким и ровным.
Механизм «Еврокнижка» :
Матрас "Степ"
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Стул Тюльпан, желтый
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Диван-кровать Брайтон, прямой, голубой
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