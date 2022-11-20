Диван-кровать Валенсия-1 угловой бежевый

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Диван-кровать Валенсия-1 угловой бежевый

4.2
42 490 ₽
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Диван-кровать Эльд (E)

Характеристики товара

Описание

Лаконичный угловой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Дельфин»: с ним спальное место получается широким и ровным.

Механизм «Дельфин»

  • Механизм трансформации дельфин используется преимущественно в угловых конфигурациях диванов, которые благодаря нему преобразуются в просторную кровать с достаточно ровным и широким спальным местом
  • Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать большие и регулярные нагрузки
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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Длина2140 мм
  • Ширина1520 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаДСП, фанера, дерево
  • Материал сиденьяпружины змейка, ППУ (пенополиуретан), синтепон
  • Материалвелюр
  • Механизмдельфин
  • Ширина спального места1410 мм
  • Длина спального места1950 мм
  • Короб для бельяесть

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Стол обеденный Детройт белый малый

Стол обеденный ОрландоНастоящее фото товара Стол обеденный Орландо, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орландо

Настоящее фото товара Люстра Princess 12, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена
7

Люстра Princess 12

Настоящее фото товара Накладной светильник Аза, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490
Оптовая цена
6

Накладной светильник Аза

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый

Барный стул УтенаНастоящее фото товара Барный стул Утена, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
6

Барный стул Утена

Кресло МарсельНастоящее фото товара Кресло Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
10

Кресло Марсель

Кресло Классическое резноеНастоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена
8

Кресло Классическое резное

Настоящее фото товара Стул Vero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул Vero

Настоящее фото товара Диван Salla, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
6

Диван Salla

Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
10

Диван Geox

Настоящее фото товара Диван Лиатрис, произведённого компанией ChiedoCover
от76 890
Оптовая цена
15

Диван Лиатрис

Стул Bastante, серыйНастоящее фото товара Стул Bastante, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена
9

Стул Bastante, серый

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул Такер, желтый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, желтый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
14

Стул Такер, желтый деревянный

Диван Portofino 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Portofino 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от65 490
Оптовая цена
15

Диван Portofino 2-х местный

Стол Clyde бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Clyde бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Clyde бетон/белый

Стул Zig Zag желтыйНастоящее фото товара Стул Zig Zag желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag желтый

Настоящее фото товара Кресло Fronto, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
14

Кресло Fronto, капучино

Стул пластиковый Bloom, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, бежевый

В наличии 3 шт.
Кресло пластиковое Bora, голубоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Bora, голубое

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Настоящее фото товара Слэб Енисей, произведённого компанией ChiedoCover
от47 900
13

Слэб Енисей

Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлическиеНастоящее фото товара Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19013
7 050 ₽
10

Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4 с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
12

Стол для улицы Ривьера 4 с декором

Настоящее фото товара Стул деревянный Арчи, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
15

Стул деревянный Арчи

Настоящее фото товара Стул Маркус М, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
15

Стул Маркус М, деревянный

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 499
Оптовая цена
7

Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Pescara велюр Dark Green, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
11

Стул Pescara велюр Dark Green

В наличии 149 шт.
Стул Mod, велюр розовыйНастоящее фото товара Стул Mod, велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200
Оптовая цена
6

Стул Mod, велюр розовый

В наличии 63 шт.
Стул Field темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул Field темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 750
Оптовая цена
8

Стул Field темно-зеленый

Стул Flip Лесная зеленьНастоящее фото товара Стул Flip Лесная зелень, произведённого компанией ChiedoCover
от5 850
Оптовая цена
7

Стул Flip Лесная зелень

Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
14

Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножки

В наличии 394 шт.
Стул Cassiopea, желтый велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, желтый велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
12

Стул Cassiopea, желтый велюр, белые ножки

В наличии 118 шт.
Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена
15

Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножки

В наличии 279 шт.
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99026
59 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый

Настоящее фото товара Диван-кровать Милан 3, произведённого компанией ChiedoCover
от63 290
Оптовая цена
10

Диван-кровать Милан 3

Настоящее фото товара Стул Gadget белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Gadget белый

В наличии 3 шт.
Кресло Лофт БенедиктНастоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Кресло Лофт Бенедикт

Настоящее фото товара Кресло Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена
8

Кресло Изабела

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Mindy на колесной основе

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ari, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Ari

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ari на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Ari на полозьях

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nofrill на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Nofrill на полозьях

Стул Тейлор экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Стул Тейлор экокожа серый

Настоящее фото товара Стул складной Brabix бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
12

Стул складной Brabix бежевый, экокожа

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
9

Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
14

Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый

Настоящее фото товара Стул складной Julia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
6

Стул складной Julia

Настоящее фото товара Диван 48, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
14

Диван 48

Настоящее фото товара Диван 49, произведённого компанией ChiedoCover
от55 000
Оптовая цена
10

Диван 49

Настоящее фото товара Диван 15, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
9

Диван 15

Настоящее фото товара Диван Белинда двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена
5

Диван Белинда двухместный

Настоящее фото товара Диван Белинда W двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от68 790
Оптовая цена
11

Диван Белинда W двухместный

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая , произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый Vela Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от254 090
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Vela Basic

Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
10

Диван пластиковый Coccolona, антрацит

Настоящее фото товара Стол обеденный пластиковый KOMFORT, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
8

Стол обеденный пластиковый KOMFORT

Диван Честерфилд Сити 3-х местныйНастоящее фото товара Диван Честерфилд Сити 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
54 700
Оптовая цена
13

Диван Честерфилд Сити 3-х местный

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Gorniy, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
11

Столешница Oxalit Gorniy

Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Стол Консул

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
12

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый

В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
14

Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
15

Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа

Диван прямой HughesНастоящее фото товара Диван прямой Hughes, произведённого компанией ChiedoCover
от119 900
Оптовая цена
5

Диван прямой Hughes

Настоящее фото товара Диван кровать Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
50 990
Оптовая цена
15

Диван кровать Версаль

Диван кровать Италия №2Настоящее фото товара Диван кровать Италия №2, произведённого компанией ChiedoCover
66 190
Оптовая цена
5

Диван кровать Италия №2

Диван ШарманНастоящее фото товара Диван Шарман, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
10

Диван Шарман

Стул Ники черныйНастоящее фото товара Стул Ники черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49036
23 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Ники черный

В наличии 33 шт.
Стул Норман рогожка тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Норман рогожка тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Норман рогожка тёмно-серый

В наличии 1 шт.
Раздвижной стол ГрандНастоящее фото товара Раздвижной стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
65Хит

Раздвижной стол Гранд

Настоящее фото товара Диван Бартон плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена
7

Диван Бартон плюс

Настоящее фото товара Диван Arden трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена
6

Диван Arden трехместный

Настоящее фото товара Диван Cardello трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 590
Оптовая цена
11

Диван Cardello трехместный

Диван с оттоманкой BarcelonaНастоящее фото товара Диван с оттоманкой Barcelona, произведённого компанией ChiedoCover
от135 590
Оптовая цена
12

Диван с оттоманкой Barcelona

Диван Bordo 2-местныйНастоящее фото товара Диван Bordo 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена
11

Диван Bordo 2-местный

Настоящее фото товара Кресло Swan Chair красный кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390
Оптовая цена
10

Кресло Swan Chair красный кашемир

В наличии 2 шт.
Модульный диван PeterhofНастоящее фото товара Модульный диван Peterhof, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена
15

Модульный диван Peterhof

Диван-кровать трёхместный WindsorНастоящее фото товара Диван-кровать трёхместный Windsor, произведённого компанией ChiedoCover
от99 900
Оптовая цена
12

Диван-кровать трёхместный Windsor

Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
14

Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро

Стул Самба, розовый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
14

Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стул Денизли дуб юкон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул Денизли дуб юкон

Настоящее фото товара Стул Джанкой трансильвания, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
13

Стул Джанкой трансильвания, черный муар