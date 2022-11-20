Лаконичный угловой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Дельфин»: с ним спальное место получается широким и ровным.
Механизм «Дельфин»
Стол Лидер 6
Стол Лидер 9
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол Бристоль 120
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Диван с подлокотниками
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chesterfield Lux трехместный бежевый
Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый
Диван Chesterfield Lux двухместный желтый
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Кушетка Chester (Честер)
Диван Честерфилд
Диван Честер
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Чип
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Диван лофт Фолевел
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Кресло Изо G
Стул Изо PL
Стул Марокко
Стол складной Натали белый
Стол складной Хэлли
Диван Ромео
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Chic шоколадный
Стул Oden светло-серый x2
Диван лофт New 7
Диван лофт Стоун Мини
Диван лофт Меланин
Диван Д14
Диван Д26
Барный стол Четвинд
Барный стол Уэмбли
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Диван лофт Луиза
Диван лофт Стэйт Гросс большой
Диван Шони
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96
Стул Signal august velvet, зеленый
Люстра подвесная Citilux Максвелл
Барный стул Баткен светлый регулируемый
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Кослан мини
Кресло Шангрила
Стол Премьер 8
Барный стул Медальон
Тахта Жасмин
Полукресло Дортмунд
Диван Мельбурн
Стол Loft Kedr Premium
Стол квадратный Ostby синий
Стол круглый Kallsed
Стол Rodos
Диван Аргос
Диван Севилья
Диван лофт Cenacula
Диван лофт Adirondack
Полукресло пластиковое Alice, хром, тортора
Конференц кресло Форум-BL
Модуль VEIL 2-х местный прямой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
Модуль GRAND 1-местный угловой
Модуль GRAND 2-х местный угловой
Обеденная группа Бремен 6
Кресло пластиковое Artemis, белый
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол раскладной Eva Tobacco
Стол обеденный Детройт белый малый
Стол обеденный Орландо
Люстра Princess 12
Накладной светильник Аза
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул Утена
Кресло Марсель
Кресло Классическое резное
Стул Vero
Диван Salla
Диван Geox
Диван Лиатрис
Стул Bastante, серый
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул Такер, желтый деревянный
Диван Portofino 2-х местный
Стол Clyde бетон/белый
Стул Zig Zag желтый
Кресло Fronto, капучино
Стул пластиковый Bloom, бежевый
Кресло пластиковое Bora, голубое
Слэб Енисей
Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Стул деревянный Арчи
Стул Маркус М, деревянный
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Стул Pescara велюр Dark Green
Стул Mod, велюр розовый
Стул Field темно-зеленый
Стул Flip Лесная зелень
Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножки
Стул Cassiopea, желтый велюр, белые ножки
Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножки
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый
Диван-кровать Милан 3
Стул Gadget белый
Кресло Лофт Бенедикт
Кресло Изабела
Стул пластиковый Gaius с пюпитром, с сеткой
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками
Стул пластиковый Mindy на колесной основе
Стул пластиковый Ari
Стул пластиковый Ari на полозьях
Стул пластиковый Nofrill на полозьях
Стул Тейлор экокожа серый
Стул складной Brabix бежевый, экокожа
Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый
Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость
Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый
Стул складной Julia
Диван 48
Диван 49
Диван 15
Диван Белинда двухместный
Диван Белинда W двухместный
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама
Диван пластиковый Vela Basic
Диван пластиковый Coccolona, антрацит
Стол обеденный пластиковый KOMFORT
Диван Честерфилд Сити 3-х местный
Столешница Oxalit Gorniy
Стол Консул
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа оранжевый
Кресло CH-330M без подлокотников, розовый вельвет
Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа
Диван прямой Hughes
Диван кровать Версаль
Диван кровать Италия №2
Диван Шарман
Стул Ники черный
Стул Норман рогожка тёмно-серый
Раздвижной стол Гранд
Диван Бартон плюс
Диван Arden трехместный
Диван Cardello трехместный
Диван с оттоманкой Barcelona
Диван Bordo 2-местный
Кресло Swan Chair красный кашемир
Модульный диван Peterhof
Диван-кровать трёхместный Windsor
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Стул Денизли дуб юкон
Стул Джанкой трансильвания, черный муар