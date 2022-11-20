Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый

15 оценок

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Диван-кровать Валенсия 1, угловой, коричневый

4.5
36 490 ₽
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Диван-кровать Валенсия 1, прямой, светло-серый
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Диван-кровать Валенсия 1, розовый

Характеристики товара

Описание

Лаконичный угловой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Дельфин»: с ним спальное место получается широким и ровным.

Механизм «Дельфин» :

  • Механизм трансформации дельфин используется преимущественно в угловых конфигурациях диванов, которые благодаря нему преобразуются в просторную кровать с достаточно ровным и широким спальным местом: 195х141
  • Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать большие и регулярные нагрузки
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Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Высота820 мм
  • Ширина2140 мм
  • Глубина1520 мм
  • Цветкоричневый
  • Высота до сиденья420 мм

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