Лаконичный угловой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Дельфин»: с ним спальное место получается широким и ровным.
Механизм «Дельфин» :
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Чехол 88 Premium
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул барный Tolix Wood желтый
Стол геймерский TopChairs Space LED черный
Диван Бран, серо-зеленый
Диван Бран, изумрудный
Диван Бран, терракота
Диван Semeon 2-х местный, зеленый
Диван Semeon 2-х местный, синий