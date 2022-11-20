Диван-кровать Валенсия-1 угловой серый

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Диван-кровать Валенсия-1 угловой серый

4.2
42 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный угловой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Дельфин»: с ним спальное место получается широким и ровным.

Механизм «Дельфин»

  • Механизм трансформации дельфин используется преимущественно в угловых конфигурациях диванов, которые благодаря нему преобразуются в просторную кровать с достаточно ровным и широким спальным местом
  • Подобная система проста в использовании, надежна и способна выдержать большие и регулярные нагрузки
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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Длина2140 мм
  • Ширина1520 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаДСП, фанера, дерево
  • Материал сиденьяпружины змейка, ППУ (пенополиуретан), синтепон
  • Материалвелюр
  • Механизмдельфин
  • Ширина спального места1410 мм
  • Длина спального места1950 мм
  • Короб для бельяесть

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Настоящее фото товара Подвесной светильник Landmark №1, произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
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Подвесной светильник Landmark №1

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
13

Стул-кресло Самба, черный

Настоящее фото товара Стол складной Caeno, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
10

Стол складной Caeno, пластик

Настоящее фото товара Диван Техас, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
13

Диван Техас

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
10

Стул барный Алмаз фиолетовый, экокожа

В наличии 1 шт.
Стул барный Кадиллак коричневый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Диван лофт CenaculaНастоящее фото товара Диван лофт Cenacula, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
6

Диван лофт Cenacula

Кресло пластиковое Alice, хром, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Alice, хром, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое Alice, хром, антрацит

Настоящее фото товара Диван Veil 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена
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Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
15

Модуль VEIL 2-х местный прямой

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

Стол обеденный Ричмонд охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Ричмонд охра

Настоящее фото товара Накладной светильник Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена
9

Накладной светильник Бордо

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 1018 белый крокодил

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Salla, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
6

Диван Salla

Настоящее фото товара Диван G20, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
15

Диван G20

Настоящее фото товара Диван прямой Челси-М, произведённого компанией ChiedoCover
от23 510
Оптовая цена
13

Диван прямой Челси-М

Настоящее фото товара Стол Цезарь круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
9

Стол Цезарь круглый

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Настоящее фото товара Диван Банжо, произведённого компанией ChiedoCover
от84 790
Оптовая цена
10

Диван Банжо

Стул CampellasНастоящее фото товара Стул Campellas, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена
9

Стул Campellas

Диван двухместный SydneyНастоящее фото товара Диван двухместный Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
от65 890
Оптовая цена
14

Диван двухместный Sydney

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Бомба фиолетовый

В наличии 38 шт.
Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул Атлас МННастоящее фото товара Стул Атлас МН, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
10

Стул Атлас МН

Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Стул пластиковый Bloom, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bloom, белый

Кресло пластиковое Box, зеленыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Box, зеленый

Настоящее фото товара Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
10

Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Кресло BK-8 Ch черноеНастоящее фото товара Кресло BK-8 Ch черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
13

Кресло BK-8 Ch черное

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Стул Gemma синийНастоящее фото товара Стул Gemma синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 950
Оптовая цена
5

Стул Gemma синий

Стул Convers, античный серыйНастоящее фото товара Стул Convers, античный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
Оптовая цена
10

Стул Convers, античный серый

В наличии 93 шт.
Стул Dill, античный зеленыйНастоящее фото товара Стул Dill, античный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 60010
12 790 ₽Оптовая цена
14

Стул Dill, античный зеленый

Стул Brandy, бежевыйНастоящее фото товара Стул Brandy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
9

Стул Brandy, бежевый

Настоящее фото товара Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена
15

Стул Cassiopea, бежевый велюр, черные ножки

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99021
49 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

Настоящее фото товара Стул Форли зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
9

Стул Форли зеленый

Настоящее фото товара Диван Дива Д2, произведённого компанией ChiedoCover
от68 850
Оптовая цена
11

Диван Дива Д2

Настоящее фото товара Стол Меркурий металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
14

Стол Меркурий металлический

Настоящее фото товара Стол Монолит-1-СПБ, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стол Монолит-1-СПБ

Стул ДоминоНастоящее фото товара Стул Домино, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
10

Стул Домино

Кресло Ральф сероеНастоящее фото товара Кресло Ральф серое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло Ральф серое

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Gadget белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Gadget белый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул барный UFO черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный UFO черный с черной подушкой

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул полубарный Венера диамант коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул полубарный Венера диамант коричневый велюр

Стол ТэодороНастоящее фото товара Стол Тэодоро, произведённого компанией ChiedoCover
от301 690
Оптовая цена
7

Стол Тэодоро

Настоящее фото товара Стол Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
от484 390
Оптовая цена
9

Стол Патрицио

Кресло Лофт БенедиктНастоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Кресло Лофт Бенедикт

Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
10

Вешалка общественная М11, на колесах

Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
8

Вешалка общественная М13

Настоящее фото товара Стул барный Фейвори, произведённого компанией ChiedoCover
от18 200
Оптовая цена
8

Стул барный Фейвори

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Gaius, на полозьях

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях

Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Mariquita, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
8

Стул барный пластиковый Mariquita

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях

Стол Виктория 120 серый, со складным подстольемНастоящее фото товара Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем

Стул барный Бон красныйНастоящее фото товара Стул барный Бон красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул барный Бон красный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван Cosmo, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
15

Диван Cosmo

Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
15

Стул складной Brabix черный, экокожа

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул складной с твердой спинкой, коричневый/ бежевый

Настоящее фото товара Стул складной Love Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
15

Стул складной Love Chair

Настоящее фото товара Стул складной Betty, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
5

Стул складной Betty

Стол НордНастоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
14

Стол Норд

Настоящее фото товара Диван Бонд трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от88 390
Оптовая цена
13

Диван Бонд трехместный

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черныйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо

Настоящее фото товара Диван Бриджит, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
10

Диван Бриджит, розовый

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kantri, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
15

Столешница Oxalit Kantri

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
6

Столешница Oxalit Valencia

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа розовый Linkoln, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
6

Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа розовый Linkoln

Настоящее фото товара Винный шкаф Cold Vine C40-KST2, произведённого компанией ChiedoCover
от97 790
Оптовая цена
7

Винный шкаф Cold Vine C40-KST2

Модульный диван с двумя угловыми модулями LiteНастоящее фото товара Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite, произведённого компанией ChiedoCover
62 990
Оптовая цена
5

Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite

Диван модульный с наклонной спинкойНастоящее фото товара Диван модульный с наклонной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
62 990
Оптовая цена
12

Диван модульный с наклонной спинкой

Диван прямой WashingtonНастоящее фото товара Диван прямой Washington, произведённого компанией ChiedoCover
от125 000
Оптовая цена
14

Диван прямой Washington

Стул Ники черныйНастоящее фото товара Стул Ники черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49036
23 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Ники черный

В наличии 33 шт.
Стул Флекс велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Флекс велюр бежевый

В наличии 99 шт.
Стул Флекс велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Флекс велюр тёмно-серый

Стол барный Кейт, разборный, 80/110Настоящее фото товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
12

Стол барный Кейт, разборный, 80/110

В наличии 100 шт.