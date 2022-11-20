Лаконичный угловой диван «Валенсия-1» сочетает в себе внешнюю строгость и высокий уровень комфорта. Квадратные утяжки на спинке, сиденье и внешней стороне подлокотников задают ритм всему окружающему пространству. Деревянные накладки на подлокотниках защищают ткань от преждевременного истирания в наиболее уязвимых местах. Мягкие съемные подушки спинки обеспечивают комфортный отдых. Внутри установлен надежный и простой в эксплуатации механизм трансформации «Дельфин»: с ним спальное место получается широким и ровным.
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Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый
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Столешница Oxalit Kantri
Столешница Oxalit Valencia
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Винный шкаф Cold Vine C40-KST2
Модульный диван с двумя угловыми модулями Lite
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Стул Флекс велюр тёмно-серый
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