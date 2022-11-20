Характеристики товара
Описание
Глубина: 710 мм
Высота: 890 мм
Ширина: 1850 мм
Высота сиденья: 420 мм
Глубина: 710 мм
Высота: 890 мм
Ширина: 1850 мм
Высота сиденья: 420 мм
Диван Шлягер
Диван Бурлеск
Стул Halmar K284, бежевый
Стул Halmar K274, темно-серый
Стул Halmar K273, темно-серый
Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 267
Стул Halmar toledo 2, дуб медовый, Solo 252
Подстолье стальное №8-01 прямоугольное
Блюдце 145 мм для чашки Royal White 6, 48
Столешница спил ильма Сихан
Стойка ресепшен составная Оптима
Стеновая панель Вулкано, береза
Подвесной светильник Nostalgia №1
Стул LION
Кресло пластиковое Air XL, зеленое
Зеркало 01666