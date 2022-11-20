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Диван-кушетка Рекамье

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Кресло-мешок Эбру БинБэг
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Кресло-мешок Эбру БинБэг

Характеристики товара

Описание

Глубина: 710 мм

Высота: 890 мм

Ширина: 1850 мм

Высота сиденья: 420 мм

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