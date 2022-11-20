Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1500 мм
- Глубина750 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное Равин 500
Диван прямой Пюре
Диван прямой Эланд
Диван угловой Милбург
Диван угловой Тадеуш
Диван угловой Камил
Подставка для ног Лоредо
Подставка для ног Чесапик
Настенный профиль Диез