Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина2100 мм
- Глубина750 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван угловой Бели
Диван угловой Сильвио
Диван угловой Леммер
Диван малый Форталеза
Диван малый Буфф
Ножка деревянная 102
Кресло Камелия сине-зеленый
Мужское парикмахерское кресло для бритья 22