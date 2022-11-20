Диван Laika
148590 ₽
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Подлокотники из велюра и каркас из состаренной бронзы, этот современный диван сочетает изящность и комфорт.
• Каркас из многослойной фанеры и массива сосны
• Ножки из стальной трубы с эпоксидным покрытием
• Подвеска сиденья на эластичных перекрещенных ремешках и задняя часть на эластичных ремешках
• Наполнитель каркаса из полиэфирного волокна и чехол из полиэстеровых волокон
• Наполнитель сиденья, спинки и подлокотников из ПУ
• Фиксированное сиденье, не съемное
• Обивка не съемная, 95% полиэстера, 5% полиамида,
• Банкетка для самостоятельной сборки
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д159 x Г84,5 x В64,5 см.
Вес - 36 кг.