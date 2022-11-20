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Новинка

Диван Laika

4.8
Оптовая цена
148 590 ₽
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Диван Laika
Диван Laika
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Диван Laika

4.8
148590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники из велюра и каркас из состаренной бронзы, этот современный диван сочетает изящность и комфорт.

• Каркас из многослойной фанеры и массива сосны
• Ножки из стальной трубы с эпоксидным покрытием
• Подвеска сиденья на эластичных перекрещенных ремешках и задняя часть на эластичных ремешках
• Наполнитель каркаса из полиэфирного волокна и чехол из полиэстеровых волокон
• Наполнитель сиденья, спинки и подлокотников из ПУ
• Фиксированное сиденье, не съемное
• Обивка не съемная, 95% полиэстера, 5% полиамида,
• Банкетка для самостоятельной сборки

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д159 x Г84,5 x В64,5 см.
Вес - 36 кг.

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Основные характеристики

  • Длина1530 мм
  • Высота745 мм
  • Глубина770 мм
  • Цветсерый
  • Вес27 кг

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