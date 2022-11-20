Характеристики товара
Описание
Диван двухместный раскладной "Ланкастер" - эта модель в классическом стиле "Прованс".
Диван "Ланкастер" - это раскладной диван, гостевого варианта с механизмом трансформации - французская раскладушка Миксотуаль.
Рама и каркас изготовлены из 100% березовой фанеры, на раме закреплен механизм разложения "Миксотуаль", поверх механизма закреплена подушка сидения их пенополиуретана (ППУ).
Диван двухместный, имеет очень компактные габаритные размеры ширина 1450 мм и глубина 960 мм.
У дивана "Ланкастер" высокая наклонная спинка, украшенная пуговицами.
В стандартную комплектацию входят две декоративные подушки с кантом.
Подлокотники украшает кант, и деревянные буковые фигурные опоры.
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина960 мм
- Длина1450 мм