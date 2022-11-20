Фотография Диван Legara 2-местный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Legara 2-местный

4.4
Оптовая цена
103 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Legara 2-местный
Диван Legara 2-местный
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Диван Legara 2-местный

4.4
103990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина840 мм
  • Вес39.7 кг
  • Цветсерый

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