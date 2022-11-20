Диван LEONE из велюра, зеленый
87190 ₽
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Не раскладывающийся диван из велюра LEONE. Замечательный дизайн, романтическая элегантность, в широкой гамме насыщенных расцветок с одним подлокотником.
Характеристики :
- Велюр 100% полиэстер
- Отделка прострочкой
- Несъемный чехол
- Подушки сиденья из полиуретанового пеноматериала и волокон полиэстера. Сиденье несъемное
- Подушки спинки из полиуретанового пеноматериала и волокон полиэстера.
- Комфортные сиденье и спинка.
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Ш.162 x В.63 x Г.81 см
Вес - 40,5 кг