Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина1840 мм
- Глубина980 мм
- Вес55 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияЕвропа
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