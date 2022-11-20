Диван Дубай, светло-серый

15 оценок

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Диван Дубай, светло-серый

4.5
22 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: книжка

Наполнение: независимый пружинный блок

Ламинированный короб для белья

Ножки массив берёзы. Цвета ножек: венге, белый, бесцветный

Размеры в разложенном виде 190 см х 120 см

не производится в обивке кожзам/искусственная кожа

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Основные характеристики

  • Ширина1900 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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