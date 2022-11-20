Механизм трансформации: книжка
Наполнение: независимый пружинный блок
Ламинированный короб для белья
Ножки массив берёзы. Цвета ножек: венге, белый, бесцветный
Размеры в разложенном виде 190 см х 120 см
не производится в обивке кожзам/искусственная кожа
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный
Стул Изо СТ
Стол Грация 3
Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный
Тележка для горничной Magic Hotel 830 Safety
Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety
Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact
Тележка для горничной Green Hotel 944 Compact
Тележка для горничной Green Hotel 905
Стул КАБРИОЛЬ 15