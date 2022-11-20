Товар в корзине. Перейти
Диван Linha textile, forest - фото 1Диван Linha textile, forest - фото 2Диван Linha textile, forest - фото 3Диван Linha textile, forest - фото 4Диван Linha textile, forest - фото 5

Диван Linha textile, forest

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Linha textile, denim
Диван Linha textile, denim
Следующий Диван Linha textile, grafit
Диван Linha textile, denim

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1610 мм
  • Ширина950 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес60 кг
  • Материалдерево, рогожка
  • Цветзеленый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
10

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
8

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
11

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
12

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
15

Диван Джаз

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
4

Диван угловой Бостон

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
3

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
9

Диван Глория

Настоящее фото товара Диван Нео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
7

Диван Нео

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
32

Диван лофт Фирст

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
2

Диван пластиковый Net Bench горчичный

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Диван Ratel, 1200x700x700, произведённого компанией ChiedoCover
74 990
Оптовая цена
16

Диван Ratel, 1200x700x700

Диван VintageНастоящее фото товара Диван Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена
17

Диван Vintage

Диван Томас, пасмурно серыйНастоящее фото товара Диван Томас, пасмурно серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 900
13Хит

Диван Томас, пасмурно серый

Настоящее фото товара Диван Клиф, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от91 690
Оптовая цена
12

Диван Клиф, 2х местный

Диван Макадо угловой сосна, бирюзовыйНастоящее фото товара Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
12

Диван Макадо угловой сосна, бирюзовый

Другие товары из разделадиваны для дома
Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
6

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
12

Диван 3-местный Chester (Честер)