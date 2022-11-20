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Диван Linha textile, java

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1610 мм
  • Ширина950 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес60 кг
  • Материалдерево, рогожка
  • Цветкоричневый, серый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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