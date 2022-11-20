Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина950/1700/1950 мм
- Глубина850/780 мм
|Наименование
|Размеры, мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|950*780*720
|45590
|Диван двухместный
|1700*850*720
|68590
|Диван трехместный
|1950*850*720
|77290
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