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Диван Лион

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина950/1700/1950 мм
  • Глубина850/780 мм

Варианты размеров

Наименование Размеры, мм Стоимость, руб
Кресло 950*780*720 45590
Диван двухместный 1700*850*720 68590
Диван трехместный 1950*850*720 77290

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