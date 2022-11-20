Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Страна изготовленияРоссия
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Робб
Диван Мельбурн
Подвесной светильник Puntes №1
Манекен-торшер Astrid
Манекен-торшер Bosse
Манекен-торшер Frederika
Манекен-торшер Frey
Манекен-торшер Madlen
Парикмахерское кресло Гламрок
Подстолье ER 5001 двойное