Характеристики товара
Описание
Ширина: 2100 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 660 мм
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Ширина: 2100 мм
Глубина: 700 мм
Высота: 660 мм
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