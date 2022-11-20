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Диван лофт Бастиано

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 2100 мм

Глубина: 700 мм

Высота: 660 мм

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Диван лофт Бастиано — выполненные заказы

Фотография товара Диван лофт Бастиано, белая кожа, каркас бук от компании ChiedoCover.Диван лофт Бастиано, белая кожа, каркас букФотография товара Диван лофт Бастиано, коричневая экокожа, деревянный каркас от компании ChiedoCover.Диван лофт Бастиано, коричневая экокожа, деревянный каркасФотография товара Диван Лофт Бастиано, экокожа чёрная от компании ChiedoCover.Диван Лофт Бастиано, экокожа чёрнаяФотография товара Диван Бастиано малый, велюр от компании ChiedoCover.Диван Бастиано малый, велюр
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